20 KILO KERGEMAKS: „Enne sõin seda, mida meel ihkas, aga nüüd küsin endalt: mida mu keha vajab?" 

Silvia Jürgens (68) hakkas 2020. aasta algul otsustavalt kaalu langetama ja oligi novembriks kakskümmend kilo kergem. Mis teda motiveeris? Eks ikka parem tervis ja väljanägemine, aga ka üks õpetlik luuletus ja Sisemise Tarkuse Kool.

Silvia on noorena õppinud Viljandi kultuurharidustöö koolis koorijuhtimist ja on siiani kiindunud muusikasse. Ta õpetab lugusid näiteks pimedale mehele, kes on tänu temale avastanud muusikamaailma. Silvia on ka akordionistide ansambli Vabad Kortsud eestvedaja. Neli meest ja viis naist on meelega valinud end iseloomustama sõna „vabad“, mitte „vanad“, sest hingelt on nad ju noored.

„Muusika on see, mis meie power'it üleval hoiab. Ja esinema minnes tahaks ikka hea välja näha! See oli üks stiimul, mis ajendas mind kaalu langetama,“ räägib Silvia.

Muidugi andis ka tervis endast märku. „Kuna mul on liigesed haiged ja elan neljandal korrusel, siis oli trepist kõndimine raske. Sageli tassisin käe otsas veel rasket akordioni,“ nendib naine.