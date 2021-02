Uudised VIDEO | Lutsar: praegu pole see olukord, kus saaks minna piiranguid leevendama Ohtuleht.ee , täna 23:31 Jaga: M

Irja Lutsar Foto: Aldo Luud

Kuigi nii nakatumise kui ka haiglaravi vajavate koroonahaigete arv on viimasel ajal vähenenud, langevad need arvud visalt ning see langustrend pole piisav, et hakata piiranguid Eestis leevendama, ütles "Esimeses stuudios" teadusnõukoja juht Irja Lutsar.