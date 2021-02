VIDEO | Tanel Kiik: sõlmisime lepingud veel kahe vaktsiinitootjaga, veebruaris jõuab Eestisse kolm korda rohkem vaktsiini

"Haigestumise intensiivsus on ikka veel väga kõrge," toonitas Lanno.

Lanno sõnul näitab statistika, et kuni 19aastased isikud said nakkuse kodust või koolist, üle 20 protsendi sai nakkuse koolist tingitud tegevusest. Vanusegrupis 70 sai kolmandik nakatumise hooldekodust, kolmandik ei tea, kust võis nakkuse saada ja kolmandik nakatus kodus.

Tanel Kiik kinnitas, et Eesti liigub vaktsineerimisplaaniga edasi. "Piirangute vajadus ei kao ära nädala ega kuuga. Vaktsineerimise eesmärk on toetada kõige nõrgemat osa ühiskonnast."

Minister teavitas, et Eesti on sõlminud lepingu kahe uue vaktsiinitootjaga: Novavax ja Valneva. "Novavaxist on Eestisse oodata ligi 300 000 vaktsiinidoosi ja Valnevast 80 000. Valitsus otsustas osta ka 100 000 doosi Pfizeri vaktsiini. Veebruaris peaks Eestisse jõudma umbes kolm korda rohkem vaktsiini kui jaanuaris ning veebruari jooksul vaktsineeritute numbrid tõusevad kordades. Maikuust peaks iga soovija saama end vaktsineerida."