Keha Koroonaviirus võib vähendada ajutiselt meeste viljakust Toimetas Triinu Laan , täna 15:20

Foto: VidaPress

Kuigi juba eelmisest kevadest on teada, et uus koroonaviirus võib siseneda ka mehe munanditesse, saab viiruse mõju ses osas selgemaks alles nüüd. Hiina ja Saksa teadlased leidsid, et haiguse läbi põdenud meestel on tervetega võrreldes vähem seemnerakke, mis viitab vähenenud viljakusele.