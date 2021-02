TEADLANE SELGITAB: viis tuntud maitsetaime, mis turgutavad tervist 

Kui mõtled lavendlile, tuleb sul ilmselt silme ette ilus sinakaslilla värv ja ninna intensiivne lõhn. Vahemere maades, kust lavendel pärit, seda just ilu- ja lõhnataimena kasvatataksegi.

Kõige värskemad Tervise uudised otse sinu postkasti Ka Eestisse on lavendel jõudnud just mõisates ja linnarahva hulgas kasutatud seepide ja lõhnavete kaudu. Esmalt pruugiti seda pesu värskendajana ja koide peletajana. Lavendel ei meeldi ka sääskedele ja puukidele, nii et looduses on see tõhus abimees.

Lavendlit on peetud sugutungi suurendavaks taimeks ja see on olnud kasutusel rahustina. Samuti on sellest olnud kasu hüsteeria, kurgukäheduse, hamba-, pea- ja liigesevalu peletamisel ning igasuguste krampide ja valuhoogude võitmisel. Põhjamaades usuti, et lavendel kaitseb ka kurja silma eest.

Foto: Pixabay

Euroopa Ravimiamet tunnustab traditsiooniliselt kasutatava vahendina lavendliõite peenestamata ja peenestatud droogi ning lavendlitinktuuri, mis on abiks vaimse stressi ja kurnatuse kergete sümptomite leevendamiseks ja une soodustamiseks.

Lavendli mõju kesknärvisüsteemile on leidnud tõestamist mitme kliinilise uuringuga. Nii on näiteks põhjendatud ka selle taime kasutamine närvilisusest tulenevate seedehäirete, maoärrituse ning kõhugaaside korral. Välispidi toimib lavendel mitmesuguste haavade paranemise kiirendajana ning putukapistete leevendajana. Aroomteraapias kasutatakse lavendliõli eeltoodust laialdasemate näidustuste puhul, kuid seal on ka toimemehhanismid sootuks laiemad, hõlmates muu hulgas meeleorganite ja emotsioonide tasandit. Kümmekond tilka lavendliõli sobib lisada ka leiliviskamisveele.

RETSEPT