Keha POLE VAID VANADE INIMESTE HAIGUS! Jõusaalis insuldi saanud 26aastane naine: mu vanematele öeldi, et hoiame nüüd hinge kinni, et tüdrukul oleks hommikul elu sees Mondela Urbala , täna 09:00 Jaga: M

Karmeli teekond Foto: Montaaž: Tatjana Iljina

„Kui sain aru, et mu üks kehapool ei liigu, siis olid mu ainsad mõtted, et miks see minuga juhtus ja miks ma pidin ellu jääma. Ma ei saanud aru, millega olin selle ära teeninud,” meenutab Karmel Pea (26) elu pärast insulti. Kuidas noor ja sportlik naine sellisesse olukorda üldse sattus?