TOITUMISTERAPEUT IMESTAB: inimene teab, et köögiviljad on olulised, kuid ta ei söö neid, sest ei maitse 

Karjagina sõnul on tervisehädade korral diagnoosi või ravi määramine siiski arsti roll. „Küll aga saab toitumisterapeudilt paluda soovitusi toitumise korrigeerimiseks. Karjagina nendib, et levib mitmeid müüte, mille järgimine võib tervisele kasu asemel pigem kahju tuua. „Näiteks arvatakse, et ei tohi üldse rasva süüa või et mida rohkem valku süüa, seda parem.“

Samuti näeb Karjagina suhteliselt tihti, et inimene teab, et köögiviljad on olulised, kuid ta ei söö neid, sest ei maitse. „Probleemiks on ka suhkru vältimine ja selle asemel kunstlike magustajatega liialdamine või hoopis suhkru ülesöömine. Reeglina on sel juhul tegemist peidetud suhkruga, mida inimene ise ei lisa toidule, vaid need on juba eelnevalt toiduainetesse lisatud.“