KAS PEAKSID VÕTMA VITAMIINE? Proviisor selgitab, mida ja millal võib sul vaja minna 

Samuti on magneesium seotud närvisüsteemiga, aitab toime tulla stressiga ja on väga vajalik südame töös. „Minu soovitus on profülaktika mõttes teha magneesiumi- ja kaltsiumikuur, eriti sportlastel ja eakamatel inimestel. Ma ei soovita seda põhjendamatult kuust kuusse lisaks süüa.“ Teder soovitab kaltsiumi ja magneesiumi võtta eri aegadel, ühte hommikul ja teist õhtul.

B-vitamiinid osalevad paljudes organismi protsessides. „Inimesel on selle grupi vitamiine vaja põhitoitainete ainevahetuses organismi energiaga varustamiseks. Lihtsalt öeldes – et inimesed saaksid toidust energia kätte,“ kõneleb proviisor. Tema sõnul võib B-grupi vitamiinide puudus põhjustada väsimust.

C-vitamiini soovitab proviisor võtta haiguste ajal. „Optimaalne ühekordne annus on 200 mg C-vitamiini. Samas vajatakse C-vitamiini rohkem, kui inimesel on stress või kui ta suitsetab.“ C-vitamiin on tugev antioksüdant, see tugevdab immuunsust ning sel on oluline roll sidekoe normaalses arengus. C-vitamiini on vaja naha, igemete, hammaste, veresoonte ja luude jaoks.