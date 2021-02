Rünnaku ohvriks langenud Peep Talving: testisime uriini, mis mulle peale kallati ja alguses tundus selles olevat HIV-i osakesi 

Talving meenutas "Ringvaates" detailselt kolmapäeva õhtul juhtunud intsidenti.

Talvingu sõnul oli ta esimene reaktsioon tuvastada vedelik, mis talle peale kallati. "Kõigepealt mõtlesin, kas see vedelik võis olla hape või alus. Pesin oma silmad puhtaks lumega."

"Mõtlesin rahulikult järgi, et nüüd ma pean dokumenteerima, mis on juhtunud, ma tegin pildid sündmusest, leidsin kanistri, mis ta oli jätnud sinna. Vaatasin kanistri sisse, seal oli jääkvedelik. Mul oli vaja kindlustada, et see on mul olemas, et teada, mis seal sees on. Panin kanistri kilekotti ja helistasin 112. Mind ühendati politseiga, ma andsin teada, mis on juhtunud, ega jäänud politseid ootama," meenutas ta.

Talvingu sõnul ei ole uriin iseenesest inimesele ohtlik, küll aga võib selles leiduda ohtlikke osakesi. "Teine küsimus on, mis seal uriinis sees on. Kui ma ei oleks vaktsineeritud, oleks ma mõelnud, kas seal võib olla mingi hulk COVID-viiruse osakesi, sest ka seda on teada, et uriinis on viiruseosakesi. Kui silmad on täis lehkavat vedelikku, kas seal võib näiteks olla HIV-i. Need mõtted käivad peast läbi," tõdes ta.

"Kui politsei oli käinud, viisin ma selle kanistri regionaalhaigla EMO-sse. Me testisime seda ja see läks laborisse töösse. Alguses tundus seal olevat HIV-i osakesi, aga me tegime hästi tundlku testi ja õnneks ei olnud," ütles Talving.

Arstil pole aimugi, kes võis teda rünnata. "Ma olen sellele koos politseiga 48 tundi mõeldud. Kui mul oleks selge arusaam, oleks see inimene juba tabatud, aga meil ei ole praegu. Ma revideerin oma mõtted, aga mul pole kahtlusalust."