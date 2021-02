Lutsar: 40% lähikontaktsetest ei muuda oma käitumist, olgugi, et isolatsioon on üks olulisemaid samme viiruse leviku takistamiseks 

Karantiini tuleb Lutsari sõnul jääda kohe, kui selgub, et oled olnud lähikontaktis, mistõttu on oluline, et koroonapositiivsed inimesed teataksid oma kontaktsetele positiivse testi tulemusest viivitamata.

"Väär on arusaam, et enne ma isolatsiooni või karantiini ei jää kui terviseamet mulle helistab. Terviseamet ei ütle teile midagi mida te juba ise ei tea. Isolatsioonis või karantiinis olek on ebamugav, aga see on siiski oluliselt paremini talutav kui elada teadmisega, et minu hooletuse tõttu on keegi väga raskelt haigestunud," nendib Lutsar.

Lähikontaktsena tuleb Lutsari sõnul püsida kodus ja vältida teiste inimestega kokku puutumist nii palju kui võimalik. "Kuna lähikontaktne on enamasti terve, siis kodust töötamine või õppimine pole keelatud, samas aga tuleb loobuda kõigist tegevustest, mis toimuvad väljaspool kodu, ehk sõpradega ning perekonna liikmetega kokku saamine, poes käimine, igasugused peod, huvitegevus jne. Õues käimine pole keelatud, aga sealgi vältige kontakte ja eelistage kohti, kus on vähe inimesi. Kaubanduskeskustest, sõpradest, trennidest ja muust sarnasest hoiduge eemale. Kui tekivad väiksemadki haigussümptomid, siis minge kohe testima, et ennekõike tuvastada teie lähikontakte. Kui olete korralikult isolatsioonis püsinud, siis tekib ka uusi kontakte minimaalselt," selgitab ta.

Lähikontaktse isolatsioon lõpeb kümme päeva pärast kontakti juhul, kui haigussümptomeid ei teki. "Kui tekivad COVID-19 sümptomid (palavik, köha/nohu, maitse ja lõhnatundlikkuse häired, aga ka peavalu, kõhuvalu koos kõhulahtisusega), siis tuleb koheselt pöörduda perearsti poole ja SARS-CoV-2 olemasolule testida. Üldreeglina isolatsiooni lõppedes testi teha pole tarvis, see ei anna midagi juurde. Siiski võib perearst soovitada lähikontaktsele testimist viiendal-kuuendal isolatsiooni päeval, et teha võimalikult varakult kindlaks nakatumine," kirjutab Lutsar.

Lähikontaktsena ei pea isolatsooni jääma:

- isikud, kes on saanud täieliku vaktsiinikuuri Euroopa liidus registreeritud vaktsiinidega. See tähendab, et teisest vaktsiinisüstist peab olema möödas seitse päeva Comirnaty vaktsiini, 14 päeva Moderna vaktsiini ja 15 päeva AstraZeneca vaktsiini korral.

- isikud, kes on põdenu koroonaviirust kuue kuu jooksul.