DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kumb on halvem, kas magada unerohu abil või päeval vaevelda? 

Inimesele on parem see, mis on inimesele parem. Nii lihtne see ongi. Kui unerohuga on parem tunne, siis tuleb võtta, selleks kirjutatigi. Pool tabletti ei tee midagi halba, perearsti kirjutatud ravimid ei tekita ka mingit narkomaaniat. Jah, mingil määral see on sõltuvus, sest ilma unerohuta ei saa und ja siis on järgmine päev mokas, aga samahästi võib nimetada sõltuvuseks ka vererõhuravimit.