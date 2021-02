OHTLIK KODUKONTOR! Tuntud spordiarst annab kuus soovitust, et lihaspinged ja ülekoormus ei rikuks tervist 

„Istumise puhul tegelikult enam nii jäigalt ei soovitata olla ühes kindlas korrektses asendis," ütleb spordiarst Gunnar Männik. Foto: Erakogu

Tema sõnul on kodukontori eelis aga see, et tööasendi valimisel on võimalik olla palju vabam. „Istumise puhul tegelikult enam nii jäigalt ei soovitata olla ühes kindlas korrektses asendis. Sest üle kahe tunni ühes positsioonis nagunii ei tohiks olla, st peab positsiooni vahetama. Ainuke asend, mida eriti naised vältima peaks, on n-ö jalg tagumiku all. Muus osas on valik vaba, peaasi on asendi vahetusega erinevatele kehaosadele puhkust anda,“ lisas Qvalitase arst.