KUI OHTLIK ON KÄIA HAMBAARSTI JUURES? Arst selgitab, mis aitab vältida koroonaviirusega nakatumist 

Juba koroona esimene laine ajal saabus teadmine, et kui hambaarstitooli istub koroonapositiivne patsient, on arsti haigestumise tõenäosus erakordselt suur ning viiruse võivad üles korjata ka kliinikut külastavad teised patsiendid.

Norras läbi viidud uuring aga näitab, et vahepealsetel kuudel on kliinikutes toimunud muudatused - 2020. a lõpuks oli hambaarstid liikunud juba kõige väiksema viiruseriskiga ametipositsioonile. Kuna eri riikide hambaarstid suhtlevad omavahel ja vahetavad kogemusi, on teadmised koroonast hoidumise võimaluste kohta Eestis ja Norras sarnased.

„Viimase aasta jooksul oleme õppinud, et kõige tähtsam abivahend viiruse vältimiseks on hambaarsti jaoks respiraatori ja visiiri kasutamine, sest nende puhul on tõendatud viirust tõkestav efekt. Teiseks on oluline kõikvõimalik desinfitseerimine – nii pidev käte ja pindade desinfitseerimine. Osas hambaravikliinikutes on kasutusele võetud ka desinfitseerivad suuveed või spreid, mille puhul on samuti tõestatud viirusevastane toime ja kaitse nakatumise eest.