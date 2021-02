HEA UUDIS: enamikul inimestest püsivad koroonaviiruse antikehad organismis kaheksa kuud

Kevadel uurisid Tartu ülikooli teadlased doktor Jõgi juhtimisel, milline on koroonaviiruse levik elanikkonna seas ning siis selgus, et 80 protsenti inimestest on põdenud koroonaviiruse läbi ilma sellest aimu saamatagi – see tähendab ilma igasuguste haigusnähtudeta. Uuringus pealkirjaga KoroSero-EST-1 kasutasid teadlased Kuressaare ja Tallinna Järveotsa perearstikeskuse patsientide antud vereproove.