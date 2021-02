VIDEO | Tanel Kiik: praegu ei ole veel hetk, et end piirangute suhtes lõdvaks lasta

Mari-Anne Härma sõnul on inimesed haigestunud pärast esimese doosiga vaktsineerimist ning 16 inimest on nakkuse saanud pärast teist doosi, kuid nende puhul oli nakatumine vähem kui täisimmuunsuse tekkeks vajaliku seitsme päeva jooksul. Vaktsiini tõhusust hinnatakse raskete haigusjuhtude vältimise järgi ning pole andmeid, et kahe doosiga vaktsineeritud inimesed oleksid raskelt haigestunud.

Ta lisas, et tervishoiuasutuste personali seas on pärast tervishoiutöötajate vaktsineerimist nakatumine hakanud langema. "Langus on näha arstide ja õdede seas, aga mitte hooldajate seas," selgitas Härma, et hooldajad on olnud vaktsiini suhtes umbusklikumad.

Urmas Sule sõnul on haiglates probleemiks patsientide ja tervishoiutöötajate haigestumine. "Haiglas nakatunud patsiente on kokku 90–100. Kui see arv kasvab, siis tekib olukord, kus on raske hoida patsiente eraldi. Haiglaravi võimekus on 738 voodit kokku, sellest 63 on intensiivravi võimekusega."