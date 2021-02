KAS KUTSUDA KIIRABI? Arst selgitab, millal vajad kiiresti abi ja millal peaksid ise hakkama saama 

Infarktist annavad tihtipeale aimdust juba varem esinenud valud rinnus, eriti koormusel. Kui ootamatult tekib rinnus surumistunne ja tugev pigistav valu, siis ei ole mõtet pikalt oodata ja tuleb kiirabi kutsuda.

Kui kiirelt jõuab kiirabi kohale linnas ja kui kiirelt maakohas?

Ooteaeg on alati pikk, isegi kui see on üks minut, nagu Tallinnas vahel juhtub. Üldiselt on ikkagi olulised kannatanu ja lähima kiirabi asukohad. Harilikult häirekeskus ka ütleb, et võib minna kauem aega, sest lähim brigaad on näiteks 30 km kaugusel. Hiiumaa ühest otsast võib kiirabi oodata isegi 45 minutit.

Kõige värskemad Tervise uudised otse sinu postkasti Kas vahel on efektiivsem lähedastel abivajaja ise auto peale panna ja kiirabile vastu sõita?

Sõltub olukorrast. Kui see tundub olevat mõistlikum lahendus ehk patsient on ohutult transporditav, siis häirekeskusest antakse vastav soovitus ja küsitakse, kas on võimalik kiirabile vastu sõita. Aeg on ju alati oluline. Kui aga öeldakse, et ärge patsienti liigutage, sest tal on ohutum transporti oodata, siis tuleb paigale jääda.

Kui inimene asub keeruliselt leitavas kohas, kus pole selget aadressi või kaardile kantud teid, siis kuidas dispetšerile asukohta selgitada?

Tuleb selgitada täpselt nii hästi, kui inimene ise oskab. Kohalikud juba ilmselgelt tunnevad puid ja maamärke, mille järgi pööranguid juhatada. Tihti näemegi kiirabikutsele sõites pikka selgitust, et kollase maja juurest paremale ja suure puu juurest vasakule. Keeruline on siis, kui inimene pole kohalik, vaid on näiteks matkal. Kui vähegi võimalik, soovitame suurema tee juurde vastu joosta. Saatke kas või laps, kes oskab meid kohale juhatada ja nii saame kiiremini abi pakkuda.