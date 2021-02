LAPSE KÖHA TEEB ÄREVAKS? Lastearst selgitab, millal peaks kindlasti arstiga ühendust võtma 

”Kui ägeda köha periood on möödunud ja laps köhib juba üle nelja nädala, siis teeb see vanemad murelikuks ja väsitab lapse,” ütleb dr Just. Arstiga peaks võtma ühendust kindlasti siis, kui köha on kestnud kauem kui 4–5 nädalat või kui äge köha on alla üheaastasel lapsel.