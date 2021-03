ASENDAMATUD AINED: need on lapse vitamiinivarude parimad allikad! 

Kooliõde Reet Ester tõrjub levinud arusaama nagu liiguks viirused ringi eelkõige kevadel ja sügisel. kui on niiskemad ilmad ja üks korralik talv peatab viiruste leviku. “Tegelikult see nii ei ole. Ägedatesse viirushaigustesse võib haigestuda kõikidel aastaaegadel. Viirushaigustele on iseloomulik hooajalisus. Haigestumised sagenevad sügise saabudes, jõuavad haripunkti veebruaris ja vaibuvad soojade ilmade tulekuga,” räägib kooliõde. “Organismi vastupanuvõime talveperioodil on seega väga oluline.”