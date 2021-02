KAS TÕESTI PEAN END VAKTSINEERIMA? Arst selgitab, miks koroonahaigus on diabeetikutele ohtlik 

„Pöördun kõikide oma patsientide poole soovitusega vaktsineerida. Me teame, et kui sul on diabeet, ei ole sinu nakatumise risk koroonaviirusesse kõrgem kui teistel. Kuid kõikidel diabeetikutel on kõrgem risk koroonahaiguse raske vormi väljakujunemiseks.

Keha vabastab ka varuks talletatud suhkrut, et anda sulle energiat paranemiseks. Samas ei tule keha toime veresuhkru normaliseerimisega ja pikemat aega kõrge veresuhkru tõttu tõuseb raske üldseisundi kujunemise risk. Nendeks on diabeetiline ketoatsidoos ja hüperosmolaarne seisund.

Patsiendid küsivad vastuvõtul sageli, kas vaktsineerimine ikka on vajalik. Selgitame neile, et diabeedi diagnoosiga inimestel on oluline vältida haigestumist koroonaviirusesse, kuna nende risk raskelt haigeks jääda on kõrge. Vaktsineerimine on kõige efektiivsem viis haigestumist ja raske üldseisundi väljakujunemist vältida. Soovitame kindlasti vaktsineerida koroonaviiruse vastu, kui sulle sellist võimalust pakutakse.