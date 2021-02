Keskkonnaminister: ohtliku kauba ümberlaadimist võidi teha ka Pakri hoiualal 

„Ohtliku kauba laadimise ehk STS-operatsioone puudutavasse segadusse selguse toomiseks olen käivitanud terve rea analüüse,“ ütles Mölder. „Praeguste andmete põhjal pole Paldiski hoiualal tänavu STS-operatsioone tehtud. Küll aga on minuni jõudnud info kohaselt alust arvata, et varasematel aastatel on laadimisi toimunud ka Pakri hoiualal. Selline segadus on kahetsusväärne. Analüüs kõigi asjaolude väljaselgitamiseks jätkub, kuid juba võib nentida, et mingil hetkel on kuskil tehtud möödalaskmine.“