Ööpäevaga suri seitse koroonaviirusega nakatunut, haiglaravi vajab 492 patsienti

Covid-19 haigestumus on kõrge kogu Eestis. Selleks, et meie meditsiinisüsteem vastu peaks ja me ei seaks ohtu teiste inimeste elu ja tervist, peame kinni pidama kõigist abinõudest, mis meie tervise kaitseks on kasutusele võetud. Eestis kehtivad piirangud võimaldavad inimestel võimalikult palju oma tavaelu jätkata. Covid-19 kriisi lahendamisele saab kaasa aidata igaüks oma vastutustundliku käitumisega. Koroonaviiruste põhjustatud nakkuse esmaseks ennetusmeetmeks on hea kätehügieeni järgimine, distantsi hoidmine, maski kandmine ning mustade kätega silmade, nina ja suu katsumise vältimine.