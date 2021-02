KOROONAKOLLE TALLINNA AVAVANGLAS! Poolsada kinnipeetavat pandi oma tuppa luku taha: „Paras tsirkus on!“ 

Kinnipeetavad sai asjast aimu neljapäeval, kui hakati testima 63 avavanglas olijat. „Mul eelmine nädal pea valutas pikalt ja korraks oli korralik palavik. Aga neljapäeval pandi kõik kinni: busse ega kedagi tööle kuhugi ei lasta,“ kirjeldas Tallinna avavangla olusid üks kinnipeetav. „Paras tsirkus on! Mis me siin kinni istume. Kuigi kõik on koroonahaiged, siis kellelgi erilisi sümptomeid ei ole.“