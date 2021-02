Tanel Kiik: vanemad klassid võivad minna pärast koolivaheaega distantsõppele 

Kiige sõnul on valitsuse ja teadusnõukoja ühine siht, et võimalikult paljud lapsed saaksid käia kooli tavapärases korras. "Aga arusaadavalt ei pruugi teatud nakatumisnäitaja taseme juures see üle riigi või teatud piirkondades enam võimalik olla," ütles Kiik raadiosaates "Uudis+".