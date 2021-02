Sotsiaalministeerium vaktsineerimisvastaste osas midagi ette ei võta: mida rohkem neile tähelepanu anda, seda hullem 

Istungil küsis Eesti patsientide liidu esindaja, et mida võetakse ette vaktsineerimisvastastega keset pandeemiat, kus vaktsineerimine inimelude päästmise ja ühiskonna toimimise nimel väga oluline on. “Vaktsiinivastasus pole uus nähtus, see on ühiskonnas teatud tasandil juurdunud. Kuidas te kavatsete nüüd, kui on akuutne ja kiire vajadus inimesi vaktsineerida, sellest võitu saada?”

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik vastas, et vaktsiinivastastega pole tegelikult Eesti ühiskonnas väga suur probleem, kuna uuringud näitavad, et veendunud vaktsiinivastaseid on väga väike osakaal kogu ühiskonnast. Kiige sõnul tuleb suurem osa vaktsiinikahtlusest või -vastasusest sellest, et uute vaktsiinide puhul on inimesed lihtsalt ettevaatlikud.

“On inimesi, kes täiesti mõistetavalt ütlevad, et nad soovivad rohkem infot erinevate vaktsiinide ja nende kõrvalmõjude kohta, ja teevad otsuse selle info pealt. Ma ei nimetaks neid inimesi kõhklejateks, sest nende suhtumine vaktsineerimisse on pigem soodne, aga nad ei tee otsust enne, kui on rohkem infot,” ütles Kiik. Ministri sõnul on vaja selleks, et rohkem inimesi end vaktsineeriks, anda lihtsalt aega otsustamiseks ja piisavalt pädevat infot, mille pealt otsus teha.

“Me ei hakka suunama oma energiat suhteliselt väikese osakaaluga vaktsiinivastastega argumenteerimisele, vaid eelkõige peame pakkuma infot ja vaktsineerimisvõimalusi neile, kes teevad vaktsineerimisotsuse info põhjalt,” sõnas Kiik.

Perearst ja perearstide liidu esindaja Karmen Joller ütles, et mida rohkem tähelepanu vaktsineerimisvastastele pakkuda, seda hullem. “Neil on õigus arvata, nagu nad arvavad. Aga meie saame inimesi informeerida, näidata neile eeskuju iseend vaktsineerides ja näidates neile, milline info on adekvaatne ja millist infot tuleks usaldada. Arstide strateegia on see, et me teavitame ja jagame infot selle kohta, mis vaktsiin teeb, mida mitte, millised on kõrvalmõjud, millised mitte.”

Muuhulgas paneb Joller ühiskonnale üldiselt südamele, et vaktsineerimisvastastele ei tohiks anda eetripinda. “Kui vaktsiinivastased tahavad oma ideid levitada, on neil selleks õigus, sõnavabadusest tulenevalt. Aga meil, ühiskonna liikmetena, on õigus otsustada, kas me anname neile eetripinda, reklaamipinda, aega. See on põhimõtete küsimus.”

Minister Kiik märkis istungil ka seda, et vaktsineerimine on väga oluline, et nakatumine pidurduks. Teadlaste sõnul tekib karjaimmuunsus viiruste vastu siis, kui viiruse vastu on vaktsineeritud 70% inimestest.