GALERII | Tallinna üldhariduskoolides algas töötajate vaktsineerimine: vaktsiinisoov on pooltel koolitöötajatel 

Abilinnapea rõhutas, et haridustöötajate eelisjärjekorras vaktsineerimine on ühiskonna normaalse toimimise tagamiseks väga oluline. „See on läbimõeldud otsus, mis on koolitöötajate, õpilaste ja lapsevanemate seisukohast väga tähtis. Koolitöötajatele on antud vaktsineerimiskavas eelisõigus, mida tasub igal juhul kasutada, sest hajutatud õppetöö ja kaitsemaskide kasutamise kõrval on vaktsineerimine tõhus meede, mis aitaks meil viirusest lahti saada,“ lisas Belobrovtsev.