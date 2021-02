Laevaga Soome sõitjad peavad edaspidi negatiivse koroonatesti ette näitama 

„Oleme tänaseks juba ettevalmistused vastavate dokumentide kontrollimiseks teinud ning oleme valmis järgmisest teisipäevast uute reeglite rakendamist alustama. Teeme omalt poolt kõik selleks, et toetada nii Soome, kui ka meie teiste koduturgude, ametkondi viiruseleviku tõkestamisel. Loodame, et nende täiendavate sammude astumine ja lisanõuete kehtestamine laevafirmade poolt võimaldab omakorda Soome valitsusel leida võimalusi reisipiirangute leevendamiseks pärast 25. veebruari, eelkõige just pendelrändajatele ning parandada seeläbi mitmete perede olukorda, kelle töö- ja pereelu on jagatud mitme riigi vahel,“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.