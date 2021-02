Uudised Mario Kadastik: kui nakatumisnäitaja kasvab samas vaimus, sureb märtsi keskpaigas koroonasse kuni 20 inimest päevas Delfi , täna 20:22 Jaga: M

Mario Kadastik Foto: Tiit Tamme

Koroonamudelite koostaja Mario Kadastik ütles, et on ebarealistlik, et kahe nädala pärast on täna kehtestatud piirangud andnud nakatumisnäitajates niivõrd häid tulemusi, et saaksime märtsi esimestel nädalatel piiranguid lõdvendada.