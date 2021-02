Rakvere teatri töötaja andis positiivse koroonaproovi 

"Kuna meile on oluline kõigi külastajate tervis ning võimalus jätkata tulevikus teatrietenduste mängimist, jäävad ära lähipäevade etendused," teatas teater.

"Sellega soovime me tagada, et nakkus ei saaks edasi levida ning me saaks loodetavasti lähimas tulevikus ohutult lavadele naasta."