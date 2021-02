Käina põhikoolis saadeti õpilased lõunast koju, sest osal õpetajatel tekkis pärast vaktsineerimist palavik

"Lõunani olid lapsed koolis, siis me saime need tunnid seal ära jaotatud. Mõnel õpetajal tõusis palavik tõepoolest pärast vaktsineerimist, aga see oli väikesel osal. See on normaalne reaktsioon, mis tavaliselt selle vaktsiiniga on. Midagi eriskummalist küll ei olnud," kommenteerib Käina kooli direktor Ermo Mäeots.

Mäeotsa sõnul läks õnnetult, sest palavikuga olid hädas just need õpetajad, kelle tunnid toimusid reedel. Mäeots kinnitab, et paanikaks pole põhjust. "Ei mitte mingisugust anomaaliat, täitsa normaalne reaktsioon vaktsiinile."

Hiiu Leht kirjutab, et Hiiumaa haridustöötajad on vaktsiini saamisest väga huvitatud. “Mina olen teaduse usku ja kui teadlased on kinnitanud, et soovitavad vaktsineerida, siis nii ongi,” ütles Hiiumaa gümnaasiumi õpetaja Tõnu Soop, kes oma esimese doosi vaktsiini sai kätte eile.

Hiiumaa gümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa ütles, et kõik nende nimekirjas olevad õpetajad ja ka koolitöötajad saavad vaktsineeritud.

Hiiumaa on ka esimene koht Eestis, kus esimestena vaktsineeriti lasteaedade õpetajad. Lasteaiaõpetajate vaktsineerimine mujal Eestis algab järgmisel nädalal. Lisaks said kaitsesüsti Hiiumaa haridustöötajad, politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti töötajad, sotsiaalkeskuse ja valla sotsiaaltöötajad, naiste tugikeskuse töötaja ning kolm Kärdla lennujaama töötajat.

Palaviku tekkimine on koroonavaktsiini, ka AstraZeneca vaktsiini puhul väga sage kõrvaltoime. AstraZeneca vaktsiini infolehel kirjutatakse, et rohkem kui ühel inimesel kümnest võib pärast süsti saamist kõrvalmõjuna tekkida: tundlikkus, valu, soojustunne, sügelus või verevalum süstekohas; väsimustunne (väsimus) või üldine halb enesetunne; külmavärinad või palavikutunne; peavalu, iiveldus; liigese- või lihasevalu.