Uudised NUMBRID EI VALETA: vaktsineerimise mõju on Eestis juba tunda Viljar Voog , täna 17:13

Põhja-Eesti Regionnalhaigla ülemarst Peep Talving koroonavaktsiini saamas. Foto: Raigo Pajula / Sotsiaalministeerium

Terviseametisse saabuvad numbrid tõestavad, et tervishoiutöötajate seas läbi viidud vaktsineerimisel on olnud positiivne mõju: nakatumised koroonaviirusesse on langenud rohkem kui poole võrra.