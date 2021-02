Lutsar: peresisese nakatumise vähendamiseks tuleks luua koroonahotellid 

"On ju väga palju inimesi, kes ütlevad, et jah, ma olen andnud positiivse testi, aga ma ei taha oma pereliikmeid nakatada," sõnas Lutsar ERR-ile. "Aga me elame kolmetoalises korteris, kus ühes toas on vanaema oma õega ja meie väikeste lastega pere elab ülejäänud kahes toas. See ei ole väga erakordne," tõi Lutsar välja.