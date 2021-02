Iga viies üle 80aastane on esimese vaktsiinidoosiga vaktsineeritud 

Vähemalt ühe vaktsiinidoosi on praeguseks saanud 61 316 inimest ja mõlemad vaktsiinidoosid 25 831 inimest, kokku on vaktsineerimisi tehtud 87 147.

„Praeguseks on Eestis vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud rohkem inimesi kui teadaolevalt koroonaviirusega nakatunuid kogu COVID-19 pandeemia jooksul. Vaktsineerimise võimaluse on saanud kõik seda soovinud tervishoiuasutuste töötajad haiglates ja perearstikeskustes, ambulatoorses eriarstiabis, eratervishoius, enamik ka hambaravikliinikutes ja apteekides. Samuti on lõpusirgel esimese doosiga vaktsineerimine hooldekodudes. Perearstid on järk-järgult alustanud üle 80aastaste vaktsineerimist ja juba ka alla 70aastate riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimist,“ kommenteerib tervise- ja tööminister Tanel Kiik.