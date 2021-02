Uudised Ülevaade koroonaviiruse levikust naaberriikides: Venemaa numbrid on nädalaga pea kahe tuhande võrra vähenenud Toimetas Valeria Filippova , täna 13:50 Jaga: M

Koroonaviirus Tags: kaitsemask, näomask Foto: Tiina Kõrtsini

Lähinaabrite koroonanumbrid on vahelduvad. Venemaa numbrid on jätkuvalt langustrendis, ent Leedu, Läti ja Soome numbrid püsivad kõrgel. Küll aga on nädala jooksul olnud surmajuhtumite arv nii Soomes, Lätis kui ka Leedus olnud märksa väiksem kui eelmisel nädalal.