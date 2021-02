Ööpäevaga lisandus 1204 koroonaviirusega nakatunut, suri kaheksa inimest

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 852 inimesel. 621 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.Ida-Virumaale lisandus 96, Tartumaale 61, Lääne-Virumaale 44, Pärnumaale 29 ja Võrumaale 26 uut positiivset testi. Viljandimaale lisandus 18, Rapla- ja Saaremaale 15, Järvamaale 13, Läänemaale 10, Jõgeva- ja Valgamaale 4, Põlvamaale 2 ja Hiiumaale 1 nakkusjuhtu. 14 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 887,75 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 14,7%.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 72 363 inimesele, kaks doosi on saanud 31 158 inimest.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 265 885 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 3756 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 577.