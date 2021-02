OTSE | Kallas ja Kiik räägivad koroonaviiruse leviku tõkestamisest ja vaktsineerimisest 

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu ütles, et koroonaviiruse kiire levik Eestis nõuab otsustavat tegutsemist ja valitsuse rakendatud meetmete hindamist. “Eesti on tõusnud Euroopas viiruse levikult teisele kohale, meetmete rakendamise kiirus ja tõhusus on selles olukorras kriitilise tähtsusega,” rõhutas Reinsalu.