Rakendusviroloogia professor Andres Merits: nakatumiskordaja allatoomiseks ei piisa kahest nädalast, tähtsaks kuuks saab mai

Meritsa selgitusel tähistab maikuu seda, milliseks kujuneb suvi. Kui numbrid on madalad, kordub mullune stsenaarium ehk viirus sisuliselt kaob suveks ning majandus, eelkõige turism saab taastuda. Kui maikuusse sisenetakse aga tippnumbritega, siis võib Eestis korduda Rootsi stsenaarium ehk olukord saadakse kontrolli alla alles augustis.

„Praegu on kehtestatud kahenädalased piirangud, kuid ma ei usu, et need suudavad viiruse levikut ehk nakatumiskordajat alla ühe tuua.“ Merits rõhutas, et tema mõtted põhinevad teiste riikide ja tema enda tehtud töö kogemustele. „Tõenäoliselt on nakkusahelate läbilõikamisega vaja vähemalt kolmenädalast distantsõpet.“

Lisaks ajale on vaja oodata ka aega, mil kliima muutub pehmemaks ehk ventilatsiooniprobleemid pole enam otsustavad. Meritsa tõi välja, et praegu lubab ilmataat märtsi alguseks külma ning see on pigem probleem. „Tõenäoliselt ootab meid ees kaks kuni kolm suhteliselt või väga rasket kuud.“

Maikuus võiks Meritsa hinnangul olukord paraneda kliima kõrval ka seetõttu, et oluliselt on suurenenud vaktsiinitarnete hulk ehk vaktsiinid on kättesaadavamad. Eesti vaktsineerimisprotsessile rakendusviroloogia professoril kriitikat polnud. Kuna praegu on vaktsiini vähe, tulebki seda õigesti kasutada. „Kuni seda lattu ei kogune, on asjad hästi,“ ütles ta.

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu ütles, et koroonaviiruse kiire levik Eestis nõuab otsustavat tegutsemist ja valitsuse rakendatud meetmete hindamist. “Eesti on tõusnud Euroopas viiruse levikult teisele kohale, meetmete rakendamise kiirus ja tõhusus on selles olukorras kriitilise tähtsusega,” rõhutas Reinsalu.

Istungile oli kutsutud ka peaminister Kaja Kallas, tervise- ja tööminister Tanel Kiik, riigikontrolör Janar Holm.