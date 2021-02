Rakendusviroloogia professor Andres Merits: nakatumiskordaja allatoomiseks ei piisas kahest nädalast, tähtsaks kuuks saab mai

Koolide puhul tõi Merits välja, et nendes ei ole korralikku ventilatsioonisüsteemi, mis aitaks koroonaviiruse leviku vastu. Kui märtsis tulevad külmad ilmad, siis see aitab omakorda kaasa viiruse levikule.

Rääkides vaktsineerimisest, siis selle kulgemist pidas rakendusviroloogia professor loogiliselt: kuna vaktsiine on vähe, on tähtis see, et neid kasutatakse õigesti. „Kuni seda lattu ei kogune, on asjad hästi,“ ütles Merits.

Uudis on täiendamisel.

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu ütles, et koroonaviiruse kiire levik Eestis nõuab otsustavat tegutsemist ja valitsuse rakendatud meetmete hindamist. “Eesti on tõusnud Euroopas viiruse levikult teisele kohale, meetmete rakendamise kiirus ja tõhusus on selles olukorras kriitilise tähtsusega,” rõhutas Reinsalu.

Istungile oli kutsutud ka peaminister Kaja Kallas, tervise- ja tööminister Tanel Kiik, riigikontrolör Janar Holm.