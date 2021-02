Uudised Terviseamet: Eestis on linnugripi inimeselt inimesele levimise tõenäosus väga väike Toimetas Hindrek Pärg , täna 15:21 Jaga: M

Foto: Teet Malsroos

Praegu kättesaadavad tõendid viitavad, et linnugripi viirus ei ole omandanud inimeselt inimesele püsiva leviku võimet, seega on selle levimise tõenäosus väike. Inimene on seni linnugrippi nakatunud vaid kokkupuutel haigestunud linnuga.