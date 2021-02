SÜDAMEARST: paljud eakad väldivad arsti juures käimist isegi siis, kui rinnus on valud 

Südame-veresoonkonnahaigused on maailmas kõige sagedasem surmade põhjustaja, nende hulka kuuluvad ka südameklapirikked.

Aordiklapi stenoos on südameklapihaigus, mille ravimata jätmine võib lõppeda surmaga. Ometi väldivad paljud eakad arsti juures käimist isegi siis, kui neil on rindkerevalud, hingamisraskused ja peapööritus. „Perearsti visiiti edasi lükates loobuvad inimesed võimalusest elada paremini ja kauem,“ ütles kardioloogiliste raviprotseduuridega tegelev vanemarst Toomas Hermlin, kes on pika karjääri vältel Tartu Ülikooli Kliinikumis ravinud sadu klapiriketega patsiente.