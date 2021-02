DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas magusa söömisest võib tekkida suhkruhaigus? 

Kui kõhunäärme poolt insuliini produtseerimine on selline piiripealne, siis võib eluaeg hakkama saada, ilma et diabeedi kahtlus üldse tekiks, aga kui magusaga piiri ei hoita, siis olemasolevast insuliinist ei jätku ja on diagnoos olemas.

Suhkruhaigeid on jämedalt 2 protsenti elanikkonnast ja umbes samapalju on varjatud kujul ehk diagnoosimata diabeediga inimesi, just nendele on suhkruga liialdamine ohtlik, ja niikaua kuni ette ei tea, kellel meist on reaalne diabeedi oht, olekski mõistlik meil kõigil liigsest magusast hoiduda.

Seda enam, et magus teeb paksuks. Seda enam, et ülekaalulistel on suurem diabeedi oht. Näete, lihtne küsimus, kuid vastuseks on sel teemal kirjutatud pakse raamatuid, nii et pole see nii lihtne midagi. Aga küsimine on alati targem, kui teadmatuses istumine. Ja kõige rumalamalt käitub see, kes arvab, et ta ilma küsimatagi niikuinii kõike teab.