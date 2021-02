Irja Lutsar: komandanditundi me ei soovita, rangemaid piiranguid küll 

"Nakatumiste arv ise polegi nii hull, aga haiglad hakkaavd täis saama. Meie suurim murekoht on Tallinna haiglad, mis hakkavad täis saama," ütles Lutsar ERR-il uudisteportaalile , lisades, et voodeid haigetele jagub, ent personali mitte.

Ta lisas, et üleskutsed "ärme peame pidusid" ja "ärme kogune seltskonda" on läinud paljuski kurtidele kõrvadele.

"Teadusnõukoda pakub rangemaid piiranguid, aga milline on ajaline moment ja kus, see pole veel selge. Selge on vaid, et samamoodi jätkates lähevad numbrid suuremaks."