HÄDA KÄES! Terviseamet ei jõua kõiki lähikontaktseid läbi helistada  

Esimesel võimalusel võtab Terviseamet nakatunuga telefoni teel ühendust ja annab täiendavad juhised, kuid käitumisreeglid haigestunule ja tema lähikontaktsetele on leitavad Terviseameti kodulehelt. Samuti palub terviseamet lähikontaktsete kaardistamisel ja teavitamisel abi tööandjatelt ja koolijuhtidelt. Terviseamet rõhutab, et isolatsioonireeglid kehtivad ka siis, kui lähikontaktist annab teada positiivse testitulemuse saanud inimene, mitte terviseamet.

Terviseamet viib pidevalt läbi kontrollkäike, mille eesmärk on kontrollida koroonaviiruse tõkestamiseks kehtestatud reeglitest kinnipidamist. Probleeme on tuvastatud nii meelelahutus- kui ka kultuuriasutustes, kuid peamiseks murekohaks on isolatsioonireegleid eiravad inimesed. Inspektoritele on silma hakanud üldine probleem ohutusreeglite eiramisega, mistõttu on koroonaviiruse levik laialdane ning olukorra leevenemist pole lähiajal näha.