IGA DOOS LOEB! Nii saad vaktsineerimisele ise kaasa aidata! 

Vaktsineerimisega tegelevad õed ütlevad, et hetkel võtab nädalast vähemalt ühe tööpäeva ainult inimeste läbihelistamine. Lisaks sellele kulub vähemalt pool päeva, et koostada põhi- ja asendusnimekirjad.

Nii juhtubki, et reede õhtul kell 19 viibib õde kabinetivaikuses, et dokumente täita. Viimane vaktsineeritu lahkub küll juba kell 16.30, aga vaktsineerimise ajal ei jõua kõiki sissekandeid digiloos lõpetada. Dokumenteerimist pole võimalik edasi lükata, kuna info peab liikuma, et järgmised inimesed saaksid vaktsineeritud. Sellise koormuse all on raske füüsiliselt ja vaimselt vastu pidada.