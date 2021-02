Professor Kalda: kas masstestimine on üldse vajalik?  

"Meie juhuvalimiga uuringust ilmnes, et ligi pooled kõigist positiivse testi andnutest olid jääkpositiivsed - see tähendab, et nad olid selle haiguse läbi põdenud millalgi varem," selgitas Kalda portaalis ERR, et ehkki sellised inimesed annavad positiivse PCR-testi tulemuse, ei tähenda see, et nad oleksid sel hetkel nakkusohtlikud.