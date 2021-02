Eksminister Karu: tänane kriisiolukord Eestis on kontrollimata kaos 

“Mõned mõtted viirusevastasest võitlusest, piirangutest, vaktsineerimisest ning otsustamisest. Arvestades raporteeritud nakatunute ning vaktsineeritute arvu, kasvutempot ning väidetud olukorda lähikontaktsete haldamisvõimekusega, oleme me minu hinnangul tänaseks kriisiolukorras,” alustab ta.

“Kriisiolukorras käib efektiivne otsustamine ja tegutsemine teistmoodi, kui teistes olukordades. Väide kõlab trafaretsena, ma tean. Ometigi joostakse sellistes olukordades tihti ummikusse ning ununeb (paljude juhtide jaoks kogemuse puudumise tõttu seni teoreetiline) teadmine. Kui me tegutseme kõigile tuttavas olukorras, kus tulemused on lihtsasti prognoositavad, saame toetuda varasemale kogemusele ning projektiplaanidele. Üks suuremaid riske ning kiireim tee kuristikku on aga arrogantselt eeldada, et tegelikkuses uudne olukord on "sama, mis varem”,” leiab Karu.

Kui uudses olukorras ise otsuseid teha ei oska, tuleb Karu sõnul usaldada eksperte. “Eksperdid suudavad erialaste teadmiste ning varasema kogemuse põhjal pakkuda välja tegevuskava, siis me räägime nende ekspertidega, teeme vajalikke valikuid ning liigume edasi kindlas suunas.”

“Kui me tegutseme sellises uudses olukorras, kus ekspertide grupid jäävad eriarvamusele, kuid nende teooriad mõistlike järgmiste sammude kohta on koherentsed, siis käivitame me paralleelselt mitmeid eksperimente, et leida võimendatavaid toimivaid lahendusi. Kui me aga tegutseme sellises uudses olukorras, kus otsustamatuse mõju on suur, otsuste tulemused on etteaimamatud, valjuhäälsed "eksperdid" esitavad mittekoherentseid teooriaid ning enamik asjaosalistest laiutab lihtsalt käsi…” on Karu jutus ka karmi kriitikanooti.

Karu sõnul on kõige olulisem kiirestit tegutseda, seejuures tuleba aga ka mõista, et garantiisid otsuste efektiivsuse kohta anda ei saa. “Kontekstid erinevad, retsepte pole, tegurite vastastikune mõju pole etteaimatav ega ammugi planeeritav. Aga otsustada ning tegutseda tuleb,” arvab ta.

Karu aga leiab ka, et süsteemi jaoks tervikuna ei pruugi kaos ilmtingimata negatiivne olla, sest oskuslikult kontrollitud kaos on efektiivne vahend mõttemallide murdmiseks ja paremate lahenduste leidmiseks.

“Tänane kriisiolukord Eestis on kontrollimata kaos. Sellesse kaosesse pole me jõudnud mitte ootamatult, nagu juhtus eelmisel kevadel, vaid oma arrogantsi tõttu. Me oleme arrogantsest "me teame, mida teeme" väärhinnangust ning kommunikatsioonist kukkunud üle kuristiku serva, kuid teeme näo, et tegemist oli graatsilise komistusega,” kirjutab ta.