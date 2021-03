VALU VÕIB TEKKIDA ÄKKI! Mis haigused võivad peituda ala- või ülakõhuvalude taga?  

Äge valu algab naba piirkonnas ja väljendub enamasti paremal pool alakõhus. Liikumine ja füüsiline aktiivsus võimendavad valu. Haige tunneb sageli iiveldust, oksendab, kõhulihased lähevad pingesse ning esineda võib mõõdukas palavik. Põletikulist pimesoolt eemaldatakse kirurgilisel teel ning tihti vajavad patsiendid kiiret sekkumist. Ägeda pimesoolepõletiku mitteravimisel võib ussripiku sein mulgustuda ja nakkus haarab kõhuõõnt.

Soole ärritussündroom on ebaselge põhjusega soolehaigus, mille korral kõhuvalu võib paikneda eri piirkondades ja vahel leeveneb pärast soole tühjendamist. Tüüpiline kaebus on kõhulahtisuse ja -kinnisuse vaheldumine ning kõhupuhitus, väljaheites võib esineda lima. Kuigi kindlat haiguse põhjust on raske selgeks teha, võivad oma mõju haiguse vallandamisele avaldada soole mikrofloora muutused, psühhosotsiaalsed tegurid ning hiljuti läbipõetud sooleinfektsioon. Sümptomid võivad süveneda stressi ja teatud toiduainete söömisel.

Ravi lähtub avaldunud sümptomitest, kuid enamik meetmeid on suunatud väljaheite konsistentsi normaliseerimisele. Selle tagamiseks rikastatakse toitu lahustuvate kiudainetega, jälgitakse, et vedeliku tarbimine oleks piisav ning vajadusel määratakse lahtistid või kõhulahtisuse korral hoopis loperamiid. Ka kõhuspasmide leevendamiseks leiab käsimüügiravimite hulgast sobiva. Lisaks on abi kognitiivsest teraapiast, lõdvestustehnikatest ja regulaarsest tasakaalustatud toitumisest.

Menstruatsiooniga seotud valud on kramplikud ja tuikavad, tavaliselt lokaliseeruvad keset kõhtu või selga. Üle 30aastastel naistel võib valuliku menstruatsiooni põhjuseks olla põletikuline protsess, endometrioos või rasestumisvastane vahend vaskspiraal. Endometrioos on seisund, mille tulemusena emaka limaskest hakkab kolletena kasvama väljaspool emakat. Tihti toob see esile alakõhuvalusid ja võib olla takistuseks rasestumisele. Mõnel tervel naisel tekib valu ka tsükli keskel ovulatsiooni ajal.

Kaebusi leevendatakse käsimüügi valuvaigistitega. Kui naisel on vaja rasestumist vältida, siis võib mõlemad eesmärgid saavutada hormonaalsete rasestumisvastaste vahenditega. Valu vastu võib aidata ka paikne soojusravi või mõõdukas trenn. Günekoloogi vastuvõtule tuleb pöörduda, kui tekib ebatavaline tupevoolus või pikaajaline rohke veritsus, kui on kahtlus põletikule või valule lisandub tupevoolus.

Kokkuvõttes võib öelda, et kõhuvalu puhul on oluline kindlaks teha selle põhjused ja hinnata sümpomeid, mis aitavad määrata edasise tegutsemisstrateegia. Kergemate lühiajaliste sümptomite puhul on abi lihtsamatest käsimüügiravimitest, kuid kiiret arsti sekkumist nõuavad: