PLAANILIST RAVI TÕMMATAKSE KOOMALE: Ida-Tallinna keskhaigla avab kolmanda Covid-osakonna 

Täna tehakse ettevalmistusi Covid-19 III osakonna avamiseks 1. märtsil ITK Ravi tänava ortopeediaosakonna pinnal. Kokku tuleb juurde 26 voodikohta Covid haigetele, mis tõstab voodikohtade koguarvu 114-ni, sealhulgas üheksa III astme ja 17 II astme intensiivravi voodikohta. See teeb ITK-st Eesti suurima koroonaravikohtadega haigla Eestis.

Seoses kolmanda Covid osakonna avamisega on plaanilist ravi kirurgilistel ja siseerialadel tugevasti vähendatud. Võimaluste piires plaaniline ravi siiski jätkub, haigla kriisistaap vaatab igapäevaselt olukorra üle ja otsustab vastavalt situatsioonile. Silmakliinik ja erakorralise meditsiini keskus jätkavad tööd tavatempos.

Foto: Raigo Pajula

"Iga COVID-osakond, mille avame, tähendab, et plaaniline ravi jääb selle arvelt ära," ütles ITK juhatuse esimees dr Ralf Allikvee. „Kui tavaosakonna kohta on vaja üht meedikut, siis koroonaosakonnas vajame rohkem personali. Kaitseriietusega üle kolme tunni järjest tööd teha ei suuda. See ongi viinud personalinappuseni - voodikohti veel annab kohandada, aga inimeste hulk hakkab ammenduma.“