Teadusnõukoja soovitused valitsusele, mida vastu ei võetud: kehtestada tulnuks mulluse eriolukorraga sarnased meetmed 

"Nakatumine SARS-CoV-2 on viimasel nädalal oluliselt tõusnud, nakatamiskordaja R on hinnanguliselt 1,1 -1,2 ja haarab kõiki vanusegruppe. Eesti on üks väheseid Euroopa riike, kus nakatumine on tõusutrendis. Eelmisel nädalal kasvas oluliselt haiglaravi vajavate COVID haigete hulk ja haiglad avasid täiendavaid voodikohti. Haiglate võimekus uute COVID-19 haigete vastuvõtmiseks on osades haiglates ammendumas ja edasised voodifondi avamised saavad toimuda vaid plaanilise ravi arvelt. Meditsiinisüsteemi toimimise, sh plaanilise ja erakorralise ravi võimekuse tagamiseks on tarvis uute nakatunute arvud saada kiiresti langustrendi ehk viia nakatamiskordaja alla 0,9," analüüsis teadusnõukogu praegust olukorda.