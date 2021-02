HÄMMELDUSES REISIJA: Tallinnas pandi kõik lennult saabujad ühte bussi! 

„Reisijatele läks vastu lõõtsaga buss, mille mahutavus tavatingimustes on 100 inimest, kui piirangute tõttu on bussi lubatud maksimaalselt 60 inimest. Lennult saabus 53 inimest, seega olid nõuded täidetud ning hajutatuse võimalus bussis tagatud,“ ütles Kallaste.

Reisija hinnangul reaalsuses asi nii roosiline polnud. „Paberil näib see kõik väga lihtne, aga kui lennujaamas on sildid, et tuleb hoida kahemeetrist vahet, siis seda võimalust seal kindlasti polnud. Tänases bussis olid isegi 53 reisijat külg-küljega üksteise vastas ja me pidime ennast praktiliselt peale suruma, et bussile mahtuda... On arusaamatu, miks viiakse reisijaid bussiga ühest terminalist otsast teise, mitte ei pargita lennukit sobivama värava juurde!“ imestas ta.