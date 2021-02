Rakubioloog Toivo Maimets lükkab ümber vaktsiinikahtlusi: väide, et mõne kuuga tehti vaktsiin ja keegi ei tea, mis asi see on, ei ole lihtsalt õige 

"See, mida me Sputniku lembuse kohta näeme, on väga aktiivse propaganda suunatud tegevuse tulemus. Tõde on see, et ehkki paistab, et nad tahavad väga Euroopas müüa oma Sputniku vaktsiini, pole nad kunagi taotlust selle vaktsiini müügiloa saamiseks Euroopa ravimiametile andnud," arvab Maimets, et põhjus selle taga on, et Sputniku tegijatel pole esitada objektiivseid teaduslikke fakte selle kohta, et see vaktsiin on efektiivne ja ohutu. "Enda eest räägib ka see, et Vene konsul ei tahtnud Sputnikku, ikka Pfizerit."